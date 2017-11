Was stimmt denn nun? 61 Veranstaltungen zu den Albstädter Literaturtagen hatte Kulturamtsleiter Martin Roscher kürzlich angekündigt. Die Werbeagentur hat die Zahl 60 genannt. 63 Punkte zählt, wer das Programm abhakt. Egal! Jedenfalls sind die Literaturtage so üppig bestückt wie nie zuvor. In den nächsten drei Wochen werden wir Albstädter aus dem Lesen und Lauschen also nicht mehr herauskommen. Echte Knüller stehen im Programm, in dem auch Musik, Theater, ja sogar Kino ihren Platz haben. Stars ihrer Zunft erwarten uns in den Sälen und Hallen, in Cafés und im Bildungszentrum, in Museen und sogar Wohnzimmern. Bis zu fünf Veranstaltungen pro Abend – da brauchen Literaturfans gute Puste und ein glückliches Händchen bei der Auswahl. Am Programm hat die Stadt also nicht gespart. Bleibt abzuwarten, wie es mit der Verpflegung an den Abenden aussieht. Gibt es ein üppiges Buffet mit Brötchen, Wurst und Käse wie üblicherweise nach Gemeinderatssitzungen? Oder Obst wie in der jüngsten? Ebenfalls egal! Bücherwürmer sind schließlich Vegetarier und machen sich nichts aus Wurst – höchstens aus Papier. Mit einem Fingerhut voll Wein schmeckt das auch ohne Brot und Käse.