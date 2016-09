Albstadt Überraschungen bis zuletzt

Albstadt-Margrethausen. Die besten Geheimtipps in Sachen Theater gibt es in New York City "Off-Off-Broadway", also abseits der berühmten Kultur-Straße, zu sehen. So ähnlich ist das manchmal auch auf der Schwäbischen Alb, konkret: in Margrethausen. Ihr "Juwel", den Trödel-Laden, in dem es alles zu geben scheint, wenn man nur Zeit zum Stöbern mitbringt, haben Susanne und Uwe Tiebe am Samstag einmal mehr in einen Konzertraum verwandelt, den "Jan Reiser & Friends" trefflich zu füllen wussten. In allen Räumen sitzen Sofas und Eckbänke, Esstisch-Gruppen und Schemel voll mit Musikfans – und tatsächlich auch vielen Freunden der Band, die Musik von Hand und mit Herzblut macht. Längst nicht nur Coversongs, sondern auch eigene Stücke.

Mit dieser Band hat das Publikum die Garantie, dass es bis zum späten Abend spannend bleibt, dass Überraschung auf Überraschung folgt. Das passt zum "Juwel", den so entdeckt der Freund von "Cooler Wohnen" ebenso wie der Musikfreund im Drei-Minuten-Takt etwas Neues: "Playground Love" und dazu ein schönes altmodisches Brettspiel, "Supergirl" und dazu das Gemälde einer jungen Schönheit, "Widow of a Loving Man" und dazu ein ganzes Ehebett aus blank poliertem alten Holz.

Wolfgang Lederer spielt – je nach Farbe des Songs – drei verschiedene Saxofone mit ganz viel Seele, Arnold Wehrmann sorgt mit seinen Beats dafür, dass die unzähligen Teppiche etwas zum Schlucken haben, Nezih Antakli verfeinert den Rhythmus mit diversen Percussion-Instrumenten und Branimir Rajicic ist der Coole am Bass, der mit seiner gefühlvollen Stimme aber auch ganz warme Töne anschlagen kann, während der Piano-Man im Hintergrund die Melodien auch bei den härteren Riffs, die Reiser auf der Gitarre zum Besten gibt, über Wasser hält.