Ihr diesjähriger Jahresausflug hat die Senioren des Turnvereins Onstmettingen ins Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee geführt. Dort bestaunten sie historische Wohnwagen, Reisemobile, Autos und Motorräder. Es folgte ein Besuch in der barocken Wallfahrtskirche in Steinhausen, die als schönste Dorfkirche der Welt gilt. Weiter ging es nach Bad Buchau , wo Wackelwald und der Federseesteg erkundet wurden. Bei der abschließenden Einkehr in Winterlingen dankten die Teilnehmer Organisator Wolfgang Hähnle für einen interessanten, abwechslungsreichen Tag. Foto: Merz