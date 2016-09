Auch in diesem Jahr hat sich der Vorstand des Turnvereins für seine langjährigen Mitglieder etwas einfallen lassen. Getreu dem Motto "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah" führte der Kurzausflug zur Firma Peter Müller im Herzen Onstmettingens. Bei einer informativen Präsentation mit anschließender Führung staunten die TVOler über die innovativen Bandagen im Orthopädiebereich wie auch über die zahlreichen anderen Strick-Produkte, die von mittlerweile 160 Mitarbeitern am Stammsitz Onstmettingen hergestellt und vertrieben werden. Gemäß alter Tradition endete der Ausflug im Gasthaus Linde. Foto: Merz