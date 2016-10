Albstadt-Tailfingen. Zum 25. Mal veranstaltet der Turngau Zollern-Schalksburg am Samstag, 22. Oktober, in der Zollern-Alb-Halle seine Turngaugala. Auch in diesem Jahr stehen in den Turnblocks Darbietungen der besten Geräteakrobaten des Turngaus sowie sehenswerte Schauvorführungen aus den Bereichen Geräteturnen, Rhythmischer Sportgymnastik, Kunstradfahren und Tanz auf dem Programm. Den Schlusspunkt setzen die Turnerinnen des TSV Ebingen, der als Gastgeber der Jubiläumsgala auftritt, mit ihrer aktuellen Tuju-Stars-Choreografie "Verrückter Märchenwald". Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, die Gala um 19.30 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.