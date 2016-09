Albstadt "Tunnel würde Entwicklung des Orts verhindern"

Albstadt-Lautlingen (key). Nicht nur die Pläne von Al­fred Müller liegen dem Regierungspräsidium Tübingen (RP) als Alternativ-Vorschläge zur Südtrasse für die Ortsumfahrung Lautlingen vor, wie Ulrich Kunze, Referatsleiter für Straßenplanung, beim Informationsabend in Lautlingen bekannt gab. Harald Böttiger, Referent für Straßenbau, erläuterte, was aus Sicht des RP gegen einen Tunnel spricht, wie Müller ihn in seinen Vorschlägen vorgesehen hat: Ein Tunnel von einem Kilometer Länge koste 40 bis 60 Millionen Euro und verschlinge pro Kilometer und Jahr 150 000 Euro an Unterhalts- und Wartungskosten. Zudem müsse er für diese Wartung alljährlich eine Zeit lang gesperrt werden und der Verkehr in dieser Zeit wieder durch den Ort fließen, was die Entwicklung des Innerortes verhindere, so Böttiger. Auch die Technik müsse alle paar Jahre erneuert werden.