Albstadt TSV Geislingen will es nun endlich packen

Da dürfte der Tabellenzwölfte der Kreisliga A1, die TSG Margrethausen etwas dagegen haben, denn das Team von Spielertrainer Oliver Schweizer will eine Saison, die geprägt war von Höhen und Tiefen mit einem positiven Ende – sprich dem Ligaverbleib abschließen.

Die Kicker aus der Albstädter Teilgemeinde, die zum Ende der Saison 2015/16 über die Relegation den Aufstieg in die A1 geschafft hatten, kamen in der Vorrunde nicht richtig in die Gänge, und so standen nach Abschluss der ersten Halbserie nur zwei Siege und ein Unentschieden sowie der letzte Tabellenplatz zu Buche. Nach der Winterpause lief es dann besser für die TSG, die doppelt so viele Punkte holte wie in der Vorrunde und nach dem 23. Spieltag sogar auf Platz zehn rangierte. Doch im Endspurt ging dem Schweizer-Team etwas die Luft aus, die letzten drei Spiele in Harthausen (1:2) gegen Schömberg (0:5) und bei Jadran Balingen (1:4) gingen allesamt verloren, und so rutschte die TSG noch auf den Relegationsplatz ab.

Ganz anders stellt sich die Situation beim Gegner dar. Geislingen musste am Saisonende zwar mit Rang zwei hinter Meister SG Stetten/Schwenningen II. Doch schon im ersten Entscheidungsspiel gegen den 1. FC Burladingen II machte das Team von TSV-Coach Patrick Stiller beim 4:1-Erfolg deutlich, dass es den Aufstieg noch lange abgeschrieben hat.