Albstadt-Margrethausen. Im Rahmen des Jubiläums anlässlich ihres 110-jährigen Bestehens lädt die TSG Margrethausen auf Samstag, 8. Oktober, zu einem schwäbischen Varietéabend mit dem Kabarettisten, Zauberer, Bauchredner und Entertainer Karl-Heinz Dünnbier ein. Die Vorstellung in der Festhalle beginnt um 20 Uhr, der Einlass um 19 Uhr; Karten gibt es im Vorverkauf in der Ebinger Geschäftsstelle des Schwarzwälder Boten, in der Tourist-Information im Ebinger Rathaus, im Bürgerbüro in Tailfingen und in der Bäckerei Deufel in Margrethausen.