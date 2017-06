Albstadt Trotzdem bunt

Alles auf Anfang. Zum ersten Mal findet das Fest der Kulturen – nach einem Jahr Pause – in der Marktstraße statt. Dort muss es durch quer stehende Lastwagen geschützt werden, damit keine durchgeknallten Amok-Fahrer die Party sprengen. Und weil das alles noch nicht reicht, muss die Stadt auch noch das Logo verändern. Die tanzenden Männchen – und Weibchen – tanzen nicht mehr vor rot-gelb-grün-blauem Hintergrund, sondern vor azurblauer Kulisse. Und sind in ihrem Taubenblau davor kaum noch zu identifizieren. "Never change a winning team", sagen die Engländer. Sinngemäß: Ändere nichts, was funktioniert. Ihre Küche wollten wir nicht beim Fest der Kulturen. Aber mit ihrer Weisheit haben sie Recht. Zudem: Die Welt ist derzeit alles andere als himmelblau. Aber bunt machen wir sie uns trotzdem. Jetzt erst recht!