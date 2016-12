Albstadt Trompetenklang in der Kirche

Mal majestätisch festlich, mal bezaubernd bewegt und virtuos, dann wieder besinnlich melodiös und immer mit fantastischem Zusammenspiel ging es beim "Concerto grosso in g-Moll" von Arcangelo Corelli zu, besser bekannt als Weihnachtskonzert.

Aus den "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi erklang vom "Winter" das "Largo" – wohl eine häusliche Szene am Kamin – mit der friedlich kraftvollen Melodie der Tuba und der zart tröpfelnden Begleitung der anderen Bläser sehr eindrucksvoll. Zweifellos Höhepunkte des ersten Konzertteils waren die Auszüge aus dem "Weihnachtsoratorium" von Johann Sebastian Bach. Äußerst brillant und virtuos ertönte mit strahlendem Trompetenklang das "Jauchzet, frohlocket", besinnlich innig und weich der Choral "Wie soll ich dich empfangen".

Eine reizvolle Aufgabe für die Solisten

Bei der Choralfantasie "Nun seid ihr wohl gerochen" faszinierten die herrlich glänzenden und kunstvollen Trompeten als prachtvolle Vor- und Zwischenspiele zu den Choralzeilen. Der zweite Teil des Konzertes begann mit dem gemeinsam gesungenen, vom Ensemble klangvoll intonierten "Tochter Zion" mit großartiger Trompetenoberstimme.

Mal gefühlvoll, mal swingend ertönten in dem "American Christmas-Medley" von Ingo Luis so bekannte Weisen wie "White Christmas" und "Jingle Bells" Sehr besinnlich und gefühlvoll war schließlich die Gospelballade "May the Lord send Angels" von Helmut Jost. Als Feuerwerk guter Blasmusik entpuppte sich "Ding! Dong! Merrily on High" mit seiner ungestüm fröhlichen Melodie. Auch das 1945 entstandene Weihnachtslied "Chestnuts" von Robert Wells war eine reizvolle Aufgabe für die Solotrompeter. Mit "Sleigh Ride" von Leroy Anderson endete das Programm mit einem äußerst ansprechenden Stück schwungvoll. Für den lang anhaltenden Applaus gab es noch eine Zugabe voller Rhythmus und Schwung.

Der Leiter des Tailfinger Posaunenchors, Gerhard Gonser, bedankte sich bei den "Classic Brass" für den Abend, der wohl ein Höhepunkt unter den Adventsveranstaltungen gewesen sei. Mit dem "Abendsegen" aus der Oper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck verabschiedeten sich die großartigen Münchner Musiker endgültig.