Albstadt Traufgang: Premiumwanderweg aufgewertet

1998 haben die Gartenfreunde Onstmettingen den Grillplatz gebaut, gepflegt und dort jährlich ein Fest veranstaltet. Am Anfang des Jahres löste sich Verein auf. "Der Platz ist wichtig für den Traufgang und die Onstmettinger", sagt Ortvorsteher Siegfried Schott, der den Albverein für die Landschaftspflege rund um den Platz lobte.

In den vergangenen Jahren zerstörten Vandalen immer wieder die Grillstelle. Konzelmann hofft, dass sich das von nun an ändert. Demnächst sollen die Traufgänge Schlossfelsenpfad und Wacholderhöhe neu zertifiziert sowie eine Grillstelle am Anfang des Traufgangs saniert werden.