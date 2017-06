Albstadt Tralmer kritisiert Regionalplanung

Im Mittelpunkt der Besichtigung stand das Sanierungsgebiet in Truchtelfingen. Baubürgermeister Udo Hollauer erläuterte Hoffmeister-Kraut die örtlichen Gegebenheiten. Das Land hatte im März die Umsetzung des Sanierungsgebiets genehmigt und finanziell gefördert. Hollauer meinte, dass bereits die Ankündigung der Einrichtung des Sanierungsgebiets etliche positive Reaktionen herbeigeführt habe.

Es zeichne sich ab, dass eine große Nachfrage an der Umsetzung dieser Maßnahme bestehen werde. Gerade der Ortsteil Truchtelfingen sei in der Vergangenheit noch nie in den Genuss einer solchen Maßnahme gekommen, der Bedarf sei hingegen erheblich.