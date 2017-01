Albstadt Tierquäler entsorgt Kaninchen in Glascontainer

Das schwarz-weiße Tier wurde nach Erkenntnissen der Polizei am Dienstag oder Mittwoch dieser Woche in Albstadt in einen Altglascontainer gesteckt – entweder in jenen nahe der Firma Groz-Beckert in Ebingen oder jenen nahe dem Tailfinger Thalia-Theater. Offenbar wollte der Eigentümer den Rammler auf diese brutale Art und Weise loswerden.

Mitarbeiter der Entsorgungsfirma wurden beim Entladen des Containers auf das Tier aufmerksam. Das kleine Kaninchen überlebte die Zeit in dem Container sowie dessen Entladung, wies allerdings einige Verletzungen auf: Das Tier war unterkühlt, eine Pfote war gebrochen und es steckten mehrere Glassplitter im Fell.

Der Rammler wurde der Tierschutzgruppe Bodelshausen/Hechingen übergeben. Eine Tierärztin kümmerte sich um das Tier und behandelte die Verletzungen. Der Polizeiposten Bisingen ermittelt wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz.