Albstadt Tierisches Publikum am Hang

Der Grundstein wurde spontan gelegt, ein Konzept wurde erstellt, rund 50 Handwerker und Betriebe angeschrieben. Gesucht wurden Paten als Sponsoren. Aus Sicht von Marco Weber entwickelte sich das angedachte Projekt überraschend gut. "Wir hätten nicht gedacht, dass der Skiclub so schnell zehn Paten findet." Dann entschieden die Verantwortlichen, am Skihang im Rossental unterhalb mächtiger Fichten und entlang von Bäumen Hase, Reh, einen großen und einen kleinen Wolf, ein Wildschwein, eine Eule, einen Fuchs, ein Eichhörnchen, ein Bambi und einen Dachs – alle aus Kunststoff – aufzustellten. Ein jedes Tier bekam eine Infotafel mit dem Namen des Sponsors und aufgedruckten Infos über das Tier selbst: Hat das Tier natürliche Feinde? Was frisst es? Ist es vom Aussterben bedroht? "So lernen Kinder, Eltern oder Spaziergänger etwas über die Tiere und die heimische Fauna", freut sich Marco Weber.

Zwar hatten einzelne Sponsoren Wünsche nach einem ganz bestimmten Tier geäußert – am Ende jedoch wurden alle Tiere den Paten zugelost. Rechtzeitig zur offiziellen Einweihung fiel dann – zur Freude der Macher – auch noch ausreichend Schnee, und so herrschte am Skilift emsiges Treiben, zumal viele Gäste, darunter Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, gekommen waren. Auf der Piste tummelten sich die Skifahrer, und die Paten trafen sich nach einem wärmenden Schluck beim Après Ski zum Rundgang durch den Märchenwald – zu ihren Tieren.