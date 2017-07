Tierisch harmonisch geht es auf dem Rossberg zu. Zwei neue Kamerun-Schäfchen, sanftmütige Vierbeiner mit Migrationshintergrund, haben sich ebenso gut integriert wie Pferd Wälder und Pony Blacky. Sogar die Hennen hätten nichts zu gackern – wäre da nicht Caruso. Kein Tenor, wie Enrico, sondern dessen geflügelter Nachnamensvetter. Den Namen trägt er zurecht, wie aus einem Bericht über den Rossberg und die Aktivitäten des dortigen Freizeitvereins im aktuellen Kirchenbrief der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ebingen hervorgeht. Denn Caruso ist stolz, wie einst der Opernstar. "Sein Stolz ist ihm wohl zum Kamm gestiegen", heißt es, "und er pickt nicht nur seine Hennen, sondern auch die Kinder, die sich ihm arglos nähern." Er scheint ein ganz schlimmer Finger zu sein, der Hahn Caruso. "Da musste man einschreiten und eine neue Hennenfamilie suchen, an der er seinen Übermut auslassen kann." Die ist glücklicherweise jetzt gefunden: in Binsdorf. Und die Hennen? "Für sie ist im Sommer ein neuer Hahn in Aussicht. Der wird sich dann über sie hermachen dürfen." Bleibt zu hoffen, dass der Neue sich gut integriert, dass er eine schöne Tenorstimme hat – und nicht so tierisch viel pickt.