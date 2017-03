Albstadt Tests am laufenden Vlies

Albstadt-Ebingen. Seit dem Einzug ins TEZ vor bald acht Jahren hat sich Groz-Beckert intensiv mit dem Thema der "Nonwovens", der "nicht gewebten" Textilien, mit gefilzten Stoffen, mit Vliesen und mit dem "Carding" befasst. Ein Vliesstoff ist ein aus Fasern, geschnittenen Garnen oder Filamenten zusammengefügtes Gebilde, bei dem das Material nicht verschlungen oder verkreuzt wird. Beim Kardieren werden lose Textilfasern parallel ausgerichtet, ehe es ans Spinnen oder die Vlieserzeugung geht. Und um Vliese dreht sich alles bei der neuen Stapelfaservernadelungslinie – und natürlich um Nadeln.

Der Einbau war alles andere als ein Kinderspiel. Er hat mehrere Monate gedauert: 780 Quadratmeter standen zur Verfügung, und mit diesem nur scheinbar großen Raumangebot auszukommen, war eine echte Herausforderung: Laut Gustav Wizemann, seines Zeichens Entwicklungsleiter im Bereich Nonwovens, musste man beim Einbau der Schaltschränke in die Höhe gehen und Zwischenetagen einziehen. Außerdem galt es, die schon seit 1999 bestehende Hauptvernadelungsmaschine zu integrieren.

All das ist gelungen, und damit eröffnen sich bis dato ungeahnte Möglichkeiten: Auf der Stapelfaservernadelungslinie können Nadeln aus eigener Produktion getestet und neues Know-how erworben werden; sie kann aber auch von Kunden für die Auftrags- und Produktentwicklung genutzt werden: Statt auf eigenen Anlagen können sie Reißfestigkeit, Vliesprofil, Luftdurchlässigkeit und andere Eigenschaften ihrer Stoffe bei Groz-Beckert testen. "Wir sichern natürlich absolute Vertraulichkeit hinsichtlich der gewonnenen Erkenntnisse zu", verspricht Miroslav Svejda, der Spartenleiter Nonwovens. Prozesse können optimiert, Klein- und Nullserien gefertigt, Testumgebungen geschaffen werden; auch an Schulungen ist gedacht, etwa für Studenten der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Beim Material gibt es so gut wie keine Einschränkungen; laut Wizemann können sowohl Kunst-, als auch Naturfasern und anteilig sogar anorganische und hochfeste Fasern verarbeitet werden