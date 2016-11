Die Teppich-Großwäscherei Gohm hat ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Seit acht Jahren führt Juliano Zenz-Gohm das Familienunternehmen Teppich Gohm, das er von seinen Eltern übernommen hat. Das Unternehmen verkauft, reinigt und repariert persische Teppiche. Besonders wichtig sind dem 27-jährigen Seriosität und Zuverlässigkeit. Diese Werte habe er im Betrieb seiner Eltern, in dem er von Kindheit an mithalf, vermittelt bekommen – vor 14 Jahren hat ihn sein Vater schon zum Juniorchef ernannt. Zurzeit plant er zusätzlich zu den Filialen in Ebingen und Hechingen die Eröffnung einer dritten Filiale in Tübingen. Foto: Böhler