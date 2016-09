Sein Tenniscamp hat der TC Onstmettingen ausgerichtet; drei Tage lang bekamen zahlreiche Kinder Spiel, Spaß und Spannung geboten. In verschiedenen Trainingsgruppen wurde Tennis trainiert – samt Turnier – ; es standen aber auch viele andere Spiele auf dem Programm, beispielsweise eine Waldrallye, Spiele mit Bananenkartons und nicht zuletzt Biathlon. Am dritten und letzten Tag unternahmen die Campteilnehmer eine Radtour zum Minigolfplatz; auf dem Rückweg kehrten sie in einer Pizzeria ein. Fazit: Für Kinder und Betreuer waren es erlebnisreiche Tage. Foto: Leichtle