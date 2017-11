Albstadt Telemann und Betthupferle

Kraftvoll, sauber artikuliert und virtuos waren die beiden Ecksätze in der "Fantasie in g-Moll für Cembalo". Im Mittelteil dagegen gab es eine empfindsame, fein ausgezierte Melodie. Durch Farbigkeit beeindruckten in der "Triosonate F-Dur" die Altblockflöte mit der Querflöte und dem Fagott. Wunderbar konzertierten sie in herrlichen Dialogen recht ausgewogen mal elegant, mal freudig bewegt und mit virtuosen Zügen. Auch das Zusammenwirken von Querflöte und Fagott in der "Methodischen Sonate Nr. 10 B-Dur" war entzückend, etwa das fugenartige Duett im "Dolce" oder das Wettspiel im "Vivace" und "Allegro".

Welch ein toller Klang entwickelte sich in der "Triosonate in F-Dur" mit der hellen Sopranblockflöte und dem tiefen Fagott und dem alles verbindenden Cembalo, virtuos im "Allegro", liedhaft im "Soave" und schließlich macht- und prachtvoll im "Presto" als glanzvollem Abschluss. Für diesen abwechslungsreichen, bis zum letzten Ton spannenden Konzertabend erhielt das Balinger Barockensemble einen verdienten Riesenapplaus. Das bedankte sich mit "Guten Abend, gut Nacht" als "Betthupferle".