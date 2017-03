Albstadt Technologiewerkstatt platzt aus allen Nähten

Für die Stadt Albstadt bedeutet das: Sie muss, wenn sie langfristig Kapital aus der Investition Technologiewerkstatt schlagen möchte, nachlegen und einen ähnlich strukturierten, aber weiträumigeren "Lebensraum" für die IT-Existenzgründer anbieten. Der Zufall will es nun, dass sie die Option hat, in direkter Nachbarschaft der Technologiewerkstatt das Gebäude der Firma E+H Conzelmann zu kaufen, in dem nach möglichst kostengünstigem Umbau über 1000 Quadratmeter genutzt werden könnten: 750 für Projekte und Gründungen, 500 für ein sogenanntes "Fab-Lab" und ein "Living Lab".

Ein Fab-Lab und ein Living Lab – was ist das?

Was das ist? Zwei "Labore", in denen Albstadt einen unbestreitbaren Standortvorteil ausspielen kann: Anders als in Berlin gibt es hier erfolgreiche Mittelständler in nächster Nähe, die auf dem Sprung ins "4.0-Zeitalter" sind – und daher dringend angewiesen auf findige Informatik-Spezialisten. Im "Fab Lab", wo 3D-Drucker, Laser-Cutter und Lötstation bereitstehen, findet der Informatiker alles, was er für den Brückenschlag zwischen seinen Algorithmen und der praktischen Anwendung – das neue Schlagwort lautet "Internet der Dinge" – braucht. Der Prototyp des mittels Smartphone höhenverstellbaren Sofas lässt sich in der Technologiewerkstatt nicht bauen – in der "Technologiefabrik" soll das künftig möglich sein.

Und nicht nur das: Auch diejenigen, die selbst für Technologiewerkstatt noch zu jung sind – Schüler, Studenten – sollen sich im "Living Lab" Anregungen holen und im "Fab Lab" erste technologische Gehversuche machen dürfen. Wann es so weit ist? Wenn es nach Oberbürgermeister Klaus Konzelmann geht, so bald wie möglich – jeder Tag, der ungenutzt verstreicht, kann die Abwanderung eines künftigen Marktführers bringen. Konzelmann will das Projekt "Technologiefabrik" – geschätzte Kosten: 1,5 Millionen Euro – noch in diesem Frühjahr dem Gemeinderat präsentieren. Und hofft auf offene Ohren.