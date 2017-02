Albstadt Taschendiebin pöbelt Bestohlene aufs Übelste an

Albstadt-Ebingen. Sie hatte am Montagabend auf dem Lidl-Parkplatz einer Kundin den Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen. Letztere befand sich im Gespräch mit einem Bekannten, als die Unbekannte plötzlich auf sie zukam. Sie tat, als sei sie angetrunken, umarmte die verdutzte Frau und zog ihr währenddessen den Geldbeutel aus der Hosentasche. Nachdem die Frau die Unbekannte wieder auf Distanz gebracht hatte, ging sie zu ihrem Auto und stellte fest, dass ihr Geldbeutel fehlte. Sie eilte sofort zur vermeintlich Angetrunkenen zurück und sah, dass ihr Geldbeutel in deren Jackentasche steckt. Nachdem sie ihn zurückbekommen hatte, sagte sie, dass sie die Polizei einschalten werde. Daraufhin griff die 48-Jährige die Bestohlene tätlich an und beleidigte sie auf üble Weise. Sie wurde aber von Zeugen verfolgt und von einer Polizeistreife aufgegriffen. Sie muss jetzt mit Anzeigen wegen Diebstahl, Körperverletzung und Beleidigung rechnen.