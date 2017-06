Albstadt Tanzen bis die Fußsohlen heftig qualmen

Erstmals startete die Gruppe des TV Truchtelfingen bei einem Wettkampf im Bereich Dance, dem DTB-Fun-Dance. 40 Teams gingen ins Rennen und hofften, sich für das Finale zu qualifizieren. Auf der Magnetbühne im Sommergarten zeigte "Mariposa" ihre Show "Shadows" und erreichte in der Sichtungsrunde einen Platz unter den besten 19 Gruppen der "Profis".

In der Zwischenrunde ließen sich die Tänzer von der heißen Bühne und kleineren, leichten Verbrennungen an den Fußsohlen nicht beirren und qualifizierten sich für das Finale. In diesem holten sie nochmals alles aus sich heraus und zeigten eine fehlerfreie Leistung. Dafür wurden sie mit dem zweiten Platz beim DTB-Fun-Dance-Contest und so mit dem Titel "Turnfestsieger" belohnt. Daraufhin wurde die Gruppe um ihre Trainer Steffi Böhler und Daniel Hülse zur "Wie-bunt-ist-das-denn-Gala" eingeladen, um gemeinsam mit anderen Top-Gruppen in der Messehalle "CityCube" nochmals ihre Show zu zeigen.

Und damit nicht genug: Die Gruppe wurde vom Schwäbischer Turnerbund (STB) ausgewählt, bei der Abschlussgala des Landeskinderturnfests in Ravensburg, das vom 7. bis 9. Juli stattfindet, aufzutreten – dann mit ihrer diesjährigen Tuju-Stars-Show "Miracles" und allen 45 Mädchen und Jungen zwischen sechs und 24 Jahren.