Albstadt Tank von Omnibus aufgerissen

Albstadt-Laufen. In der Steinstraße im Albstädter Stadtteil Laufen ist am heutigen Mittwoch gegen 14.15 Uhr der Benzintank eines Omnisbuses ausgelaufen, den dieser sich kurz zuvor aufgerissen hatte, als er den Bahnübergang in der Tieringer Straße querte – laut Polizei hatte das Fahrzeug dabei offenbar mit dem Unterboden aufgesetzt. Der Bus bog noch in die Steinstraße ab und blieb dort stehen; zwischen 150 und 200 Liter Dieseltreibstoff verteilten sich auf der Fahrbahn; ein Teil davon lief auch in die Kanalisation. Die Albstädter Feuerwehr streute Ölbinder und fing den noch im Tank verbliebenen Sprit auf.