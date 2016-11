Albstadt Tambour: Pächter fühlt sich ungerecht behandelt

Zwei Lokale – eines mit Dart-Bereich und eine Sportsbar – sowie eine Spielhalle will die Firma "Spiel- und Unterhaltungsbetriebe" in einem Gebäude in der Balinger Straße 36 eröffnen, in dem bis vor einigen Jahren eine Diskothek war und das seither zur "Ruine" heruntergekommen sei, wie der neue Hausbesitzer Josef Brandenburger sagt. Er hat das Haus im Oktober 2014 gekauft und saniert es seither.

Brandenburger plante anfangs, es nur als Wohnhaus zu nutzen – bis ihn im Januar 2016 eine Facebook-Nachricht des städtischen Wirtschaftsförderers Andreas Hödl erreicht habe. Beim Gespräch Mitte Januar habe Hödl ihm gesagt, dass er eine Gewerbefläche für einen Investor, einen Spielhallenbetreiber, suche, der eine Spielhalle im AC-Kaufpark in Tailfingen betreibe. Um diesen abreißen zu können – ein Einkaufsmarkt soll an die Stelle kommen – werde Ersatzfläche für die Spielhalle benötigt, und die Firma sei bereit, bis zu 200.000 Euro zu investieren – bei einem Mietvertrag von mindestens 20 Jahren Dauer und einem Vorkaufsrecht.

Brandenburger war skeptisch, wusste er doch von einer Veränderungssperre, die eine Spielhalle in seinem Haus unmöglich machte. Hödl freilich habe ihm gesagt, dass diese nicht mehr bestehe. Bei einem alten Schulfreund, der bereits 2008 Interesse an dem Objekt gezeigt hatte, suchte der neue Hausbesitzer Rat. Weil dessen Tochter Jasmina Nesovic jedoch selbst Geschäftsführerin der "Spiel- und Unterhaltungsbetriebe GmbH" ist, entschloss sich Brandenburger, an sie zu vermieten, und erteilte Hödl eine Absage. Alle gingen davon aus, dass die Veränderungssperre nicht mehr bestehe, wie Hödl gesagt habe – und dass dies für jeden Spielhallenbertreiber gelte. Das Bauamt habe sie dann aber eines Besseren belehrt: Hödls Kandidat hätte sie einrichten dürfen, habe die Behörde mitgeteilt – die "Spiel- und Unterhaltungsbetriebe" nicht.