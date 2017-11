Albstadt Talfahrt des FC setzt sich fort

"Es war wieder eine bittere Niederlage, da wir zu keiner Zeit schlechter waren als der Gegner", ärgerte sich FC-Trainer Alexander Eberhart nach dem Spiel. Tatsächlich gab sich Albstadt von Beginn präsenter und legte die engagiertere Spielweise an den Tag. In der Defensive ließen die Blau-Weißen kaum etwas zu. Gegen die Abwehr der Nullsiebener fand Tübingen nahezu keine Mittel – nicht zuletzt, da Coach Eberhart den sonst als Innenverteidiger agierenden Spielführer Armin Hotz ins defensive Mittelfeld stellte und dadurch das Zentrum verstärkte.

So blieben zunächst gefährliche Strafraumsituationen auf beiden Seiten Mangelware. In der 13. Minute sorgte Pietro Fiorenza mit der ersten Chance für den Führungstreffer der Gäste. Ein Tübinger Abwehrspieler hatte nach einer Flanke von Marc Bitzers aus dem Mittelfeld beim Klärungsversuch ein Luftloch geschlagen, so dass Fiorenza den Ball links an TSG-Torwart Stefan Baumann vorbei zum 1:0 einschieben konnte. Zehn Minuten später hätte es um ein Haar erneut geklingelt, als Armin Hotz nach einem Fiorenza-Freistoß nur knapp am Pfosten vorbei köpfte. Die Hausherren fanden erst nach einer halben Stunde etwas besser in die Partie. Ziemlich glücklich gelangte die TSG in der 40. Minute zum überraschenden Ausgleich. Jonas Frey war es, der einen Freistoß aus 35 Metern in den Winkel donnerte.

Nach dem Seitenwechsel gingen beide Mannschaften hohes Tempo und lieferten sich eine ausgeglichene Partie. Obwohl sich nur wenige Chancen ergaben, sahen die Zuschauer eine spannende Begegnung. Das 1:1 wäre letzten Endes wohl in Ordnung gegangen. TSG-Akteur Jan Leonard Bursik hatte allerdings keine Lust, die Punkte zu teilen. Bei Freys Freistoß von der rechten Seite tauchte er i völlig unbedrängt am langen Pfosten auf, ließ sich nicht zweimal bitten und brachte sein Team per Kopfballtor zum 2:1 (74.) auf die Siegerstraße.