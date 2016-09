Albstadt-Tailfingen. Zum "Helmut-Kistler-Gedächtnis-Radrennen" lädt die RSG Zollern-Alb ’82" Albstadt am Sonntag, 11. September, ab 11 Uhr in die Tailfinger Innenstadt ein. Das Rennen ist gleichzeitig die zehnte Etappe des "Interstuhl-Cups". Anders als in den Jahrzehnten zuvor werden Start und Ziel diesmal an der Kreuzung Erich-Kästner-/Martin-Luther-Straße zu finden sein. Die Radrennsportler starten in fünf Klassen. Gegen 14 Uhr beginnt ein Anfängerradrennen der Radsport-Schlecht-Schnupperserie für Mädchen und Jungen von fünf bis 15 Jahren in vier Klassen. Die Art des Fahrrads spielt dabei keine Rolle. Anmelden kann sich jeder dafür bis 13.30 Uhr hinter dem Kampfrichterwagen bei der Nummernausgabe. Alle erhalten Urkunden und Sachpreise der Volksbank Albstadt. Das Hauptrennen startet über rund 80 Kilometer für die Eliteklasse gegen 15 Uhr. Die RSG Zollern-Alb ’82 Albstadt bewirtet die Zuschauer an der Rennstrecke.