Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Tatjana Volkov haben sechs Schüler der Vorbereitungsklasse an der Tailfinger Lutherschule am Projekt "Weihnachtskrippe" gearbeitet. Zlati aus Bulgarien, Ovidiu aus Rumänien, die beiden Italiener Salvatore und Giulia, Ayse, eine gebürtige Türkin, und Nika aus Kroatien bastelten eine Krippe und ordneten mit Unterstützung ihrer Lehrerin den Figuren und Gegenständen Wortkarten zu. Den meisten der insgesamt 19 Migrantenkinder in der Vorbereitungsklasse sind Weihnachtskrippen unbekannt. Da sie aber in Deutschland eine zweite Heimat gefunden haben, sollen sie die Figuren benennen und die geografische Herkunft einordnen können. Außerdem wird ihnen der geschichtliche Hintergrund vermittelt. Alle diese Schüler gehören der Stufe 1 an, verfügen demnach über wenig Deutschkenntnisse. Ihre Lehrer staunen, wie schnell sie über handelndes Lernen Sprachkenntnisse erwerben und erweitern. So machte den Kindern das Deutsch-Lernen sichtlich Spaß und Informationen über den westlichen Kulturkreis gab es oben drein. Foto: Schurr