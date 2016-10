Albstadt Tailfingen wird noch schöner

Eine positive Überraschung haben Hollauer und seine Kollegen bei der Untersuchung der Schmiecha-Verdolung erlebt: "Die Röhren sind in sehr gutem Zustand", so dass nicht mit einer Bauzeit-Verzögerung zu rechnen sei. Allerdings wird der zweite Bauabschnitt mit 2 068 000 Euro deutlich teurer als der erste in der Adlerstraße, dessen Kosten der Baubürgermeister mit 780 000 Euro beziffert.

Grund sind die Aktionsbänder mit Bänken, Leuchten, Bäumen, Wasserband und Sprudler, Fahrradständern, Litfaßsäule und den "Stelen der Geschichte". Öffentliches WLAN wird vorhanden sein, was Stadträtin Lara Herter (SPD) begrüßte. Sie bat die Stadt darüber hinaus, Barrierefreiheit groß zu schreiben und die Anregungen der Marktbeschicker "sorgsam" zu berücksichtigen. Friedrich Pommerencke (CDU) lobte das neue Erscheinungsbild der Adlerstraße und wünscht sich, dass es auch Am Markt so vorbildlich weitergehen möge. Sein Fraktionskollege Olaf Baldauf appellierte an Hollauer und Stadtplaner Gerhard Penck, einen zügigen Verkehrsfluss bei allen weiteren Maßnahmen im Auge zu behalten.

Eine öffentliche E-Tankstelle, so Hollauer auf Nachfrage, sei erst im Bauabschnitt "Am Markt II" geplant. Im Hof der Technologiewerkstatt jedoch werde in Kürze eine solche installiert.