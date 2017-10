Albstadt Tailfingen: Hunderte Besucher bei Lichternacht

Rund 15 Geschäfte und Vereine beteiligten sich an der Lichternacht. Entlang der Straßen und vor den Geschäften wurden Feuerkörbe aufgestellt, die für das passende Flair sorgten. In den Geschäften gab es für die Kunden der Lichternacht Rabattaktionen oder Geschenke, die die Gäste in die Läden lockten.

Draußen in den Straßen haben sich verschiedene Vereine und Unternehmen mit kleinen Ständen aufgebaut – ebenso wie ein Kinderkarusell. An Verpflegung mangelte es nicht, denn geboten waren Bratwürste, „Dinnetle“ und schwäbische Maultaschen mit selber gemachtem Kartoffelsalat. Die Fasnetsgesellschaft Schmiechataler verkaufte zudem leckere Waffeln und Crêpes in den verschiedensten Variationen: Mit Apfelmus, Nutella, Puderzucker oder allem zusammen. Ebenso gab es dort eine heiße Bar, die mit Kaffee, Tee und warmen Cocktails gut besuchte Anlaufstelle war.

Die Jazz- und Bluesband "Prime of life", seit langer Zeit fester Begleiter der Lichternacht, verstand es auch heuer, mit fröhlichem Dixieland-Sound und leidenschaftlich gespieltem Blues für beste Unterhaltung zu sorgen. Mit Klängen aus den schottischen Highlands zogen "The Original Royal-Sulgemer Chrown-Swamp-Pipers" durch die Straßen und sorgten mit ihren Dudelsäcken für Stimmung. Im Maschenmuseum konnte man „Jan Reiser & Friends“ spielen hören und gleichzeitig der professionellen Märchenerzählerin Sigrid Maute aus Zillhausen lauschen. Mit ihren Märchen für groß und klein überzeugte sie viele Zuhörer – immer dabei ist ihre Spieluhr und ein Repertoire aus weit über 100 Märchen, die sie alle auswendig und lebhaft erzählen kann.