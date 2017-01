Albstadt Tagolf kehrt zurück

Auch in Tailfingen ließen es sich die Schmiechataler trotz der eisigen Temperaturen nicht nehmen, den Tagolf zu erwecken. Auch wenn die Gäste nicht ganz so zahlreich wie in den vergangenen Jahren erschienen waren, sorgte die Guggenmusik "Schmiechafetzer" doch für tolle Stimmung.

Dann trat der Tagolf mit seiner Frau aus der Höhle und erzählte den Gästen seine Geschichte: Vor Jahren war er mit seiner Frau Aurelia in den Talgang gekommen und gründete die Stadt "Tagolfingen", das heutige Tailfingen. Seit dieser Zeit kommt er immer mit der Gemahlin am 6. Januar zurück, um daran zu erinnern. Mit dabei hat er seine ganze Sippe, die gerade erst aus dem Sommerschlaf erwacht war und auch aus der Höhle gekrochen kam. Mitten unter ihnen war in diesem Jahr ein Tagolf-Azubi. Er musste den anderen Tagölfen den Schnee zur Seite kehren und wird dann in der nächsten Fasnetssaison getauft.

Mit Musik der Schmiechafetzer wurde bei Glühwein und heißen Roten noch eine Weile der Beginn der fünften Jahreszeit gefeiert, bis dann – aufgrund der Temperaturen recht schnell – wieder alle nach Hause wollten.