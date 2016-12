Albstadt-Tailfingen. Mehl, Milch, Shampoo, Eier und Urin – mit diesen Mitteln hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch im Osten von Tailfingen ein Auto und zwei Garagentore verschmutzt. Zwischen 22.30 und 9 Uhr verstreute er in der Lammerbergstraße eine größere Menge Mehl über Auto. Mit Eiern warf er gegen ein Garagentor, das er auch noch mit einer bisher nicht identifizierten Flüssigkeit bespritzte. Ein ähnliches Spiel trieb er in der Staufenbühlstraße. Dort beschmierte der Unbekannte ein Garagentor und eine Gartentüre mit einer Mischung aus Mehl, Milch, Shampoo und Urin. Ferner beschädigte er die Klingel der Türsprecheinrichtung. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise nehmen das Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432/95 50, und der Polizeiposten, 07432/ 9 84 31 40, entgegen.