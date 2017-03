Albstadt-Onstmettingen. Die Ruhebänke auf dem Bergle und am Hohen Steg sind durch Vandalismus komplett zerstört worden. Das haben Mitglieder des Schwäbischen Albvereins Onstmettingen am Sonntag bei einer Wanderung festgestellt. Da die Ortsgruppe für die Pflege und Instandhaltung der Bänke auf der Gemarkung zuständig ist und in den vergangenen Jahren nahezu 100 Bänke mit neuen Latten und Schrauben ausgestattet und frisch gestrichen hatte, war das Entsetzen unter den Mitgliedern groß. Der Entdecker der kaputten Bänke ist selbst federführend bei den "Bänklemachern" tätig. Den Vorfall haben die Mitglieder der Polizei gemeldet und er wird verfolgt. Hinweise auf den oder die Täter nehmen die Vorstandsmitglieder des Schwäbischen Albvereins und die Polizei Albstadt, Telefon 07432/955-0, entgegen.