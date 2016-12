Albstadt Tägliches Silvester

Wir Albstädter könnten darauf freilich gänzlich verzichten – sowohl auf den Feinstaub als auch auf den Krach, den die Silvesterkracher und Feuerwerksraketen machen. Schließlich haben wir einen Sprengplatz der Bundeswehr in unmittelbarer Nähe und damit das ganze Jahr über Donnergeräusche, die böse Geister vertreiben können, was wohl ursprünglich mal der Sinn der Böllerei zum Jahreswechsel war. Außerdem verfügen wir über mehrere Stadtautobahnen, auf denen die Autofahrer fleißig rasen. Abendliche Tempokontrollen, um übereifrige Gaspedaltreter daran zu erinnern, dass innerorts Tempo 50 gilt? Sind in Albstadt nicht in Mode. In der Konrad-Adenauer-Straße in Truchtelfingen ist die Feinstaub-Belastung sowieso das ganze Jahr über auf hohem Niveau – dem dortigen Betonmischwerk sei Dank!

Warum also noch zu Silvester böllern? Feinstaub und Krach kriegen wir Albstädter auch ohne Feuerwerkskracher ganz locker hin!