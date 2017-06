Albstadt-Ebingen. Ein Wechsel im Vorstand stand in der Mitgliederversammlung des Förderkreises der Psychologischen Beratungsstelle Albstadt in Ebingen an: Pfarrerin Sibylle Biermann-Rau gab nach fünf Jahren im Vorstand ihren Vorsitz ab. Neu gewählt zur Vorsitzenden wurde Susanne Renz, zu ihrer Stellvertreterin Pfarrerin Nicole Gneiting und zur Schriftführerin Manuela Glaser. Als Kassiererin bestätigt wurde Bärbel Hauser, als Kassenprüfer Herbert Göckel. Zum Abschluss dankten die Mitglieder Sibylle Biermann-Rau für ihren engagierten fünfjährigen Einsatz.