Albstadt Superfood kontra Fertigprodukt

Dort geht es um die tägliche Ernährung. Vielen fehlt die Zeit und manchmal auch die Lust, zu kochen. Die Referentin erteilt Tipps und verrät Tricks für die Verarbeitung gesunder Nahrungsmittel aus dem eigenen Garten in der heimischen Küche. Die Tätigkeit der Fachfrau in Sachen Ernährung im Landratsamt des Zollernalbkreises umfasst die Sachgebiete Hauswirtschaft und Ernährung.

Sie ist technische Lehrerin und Beraterin mit den Schwerpunkten Ausbildung von Hauswirtschafterinnen und Koordinatorin der BeKi-Referentinnen für bewusste Kinderernährung. Sie hält Vorträge, tritt auf Messen auf und leitet Workshops zu Hauswirtschaft und Ernährung. In Onstmettingen klärt sie darüber auf, was wirklich in den Fertigprodukten steckt und animiert dazu, Gesundheitsversprechen zu hinterfragen, Supermarktware und "Superfood" mit der Ernte aus dem eigenen Garten zu vergleichen. Außerdem bietet sie kleine Kostproben an.

Alle Interessierten sind zum Vortrag willkommen. Der Eintritt ist frei.