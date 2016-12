Albstadt "Südlich von Stuttgart" wünscht den Albstädtern "Feliz Navidad"

"Südlich von Stuttgart" hatte neben Keyboarder Wolfgang Fischer, Gitarrist Ralf Gugel und Schlagzeuger Christian Baumgärtner, den "Einheimischen", die Bassgitarristin Annika Strobel und die Vokalisten Eva Leticia Padilla und Robert Keller aufgeboten – Keller verfügt über ein Bluesorgan, das aller Ehren wert ist, und die gebürtige New Yorkerin Padilla wünschte mit einem aufregenden Soul-Mezzosopran "Feliz Navidad", auf Deutsch "Frohe Weihnachten". Die Zuhörer schwenkten dazu Leuchtstäbe; das Ergebnis war ein buntes Spektakel in den ersten Reihen, von dem man allerdings in den hinteren nicht viel sehen konnte – so groß war diesmal das Publikum.