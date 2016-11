Albstadt Sturheit ist kein Makel

Jeder, der einmal unvoreingenommen über Mitbürger, die in einer Bürgerinitiative mitarbeiten, nachdenkt, wird zum Ergebnis kommen, dass ein gewisses Maß an Sturheit kein Makel, sondern Voraussetzung für ihr Handeln ist. Ohne unsere Sturheit hätte das Regierungspräsidium seine Präsentation vom 16. September sicher nicht um Monate vorgezogen, wüssten viele Bürger, Stadträte, Bürgermeister, Landtags- und Bundestagsabgeordnete nicht, wo die vom Regierungspräsidium geplante Trasse real in der Landschaft verlaufen soll, es gäbe keinen Südumfahrungsplan mit Tunnel, und das "Fass Ortsumfahrung Lautlingen" wäre zu geblieben. Ich darf noch anfügen, dass wir schon für unsere Sturheit gelobt wurden.