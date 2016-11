Albstadt Stur geradeaus

Albstadt-Lautlingen. In einem Punkt, so konzediert Edgar Neumann, Leiter der Pressestelle im Verkehrsministerium Baden-Württemberg, seien die Aussagen der Lautlinger BI-Vertreter nach ihrem Besuch in der Stuttgarter Behörde, zutreffend: "Es ist richtig, dass wir ihre Argumente gehört haben und sie sorgfältig fachlich prüfen", sagt Neumann mit Blick auf den Alternativvorschlag der BI, statt der geplanten oberirdischen Südumfahrung eine Variante mit einem 1,2 Kilometer langen Tunnel zu bauen. Neumann betont: "Wir sind verpflichtet, den Vorschlag im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu prüfen."

"Solch eine Einschätzung können wir vorweg nicht ernsthaft treffen"

Die übrigen Aussagen, die nach Angaben der BI in Stuttgart gefallen sein sollen, kommentiert der Pressesprecher hingegen mit dem Satz: "Das ist Wunschdenken der BI – solch eine Einschätzung können wir vorweg nicht ernsthaft treffen."