Albstadt Straßensperrung bremst Busse aus

Die Bushaltestelle "Alte Steige" an der Landesstraße zwischen Meßstetten und Ebingen wird nicht angefahren, ebenso wie die Haltestelle "Schatten" in der Meßstetter Straße und die Haltestelle "Friedhof" Unter dem Malesfelsen in Ebingen – dort gilt das allerdings nur für die Linien 61 und 62 der Firmen Kopp und Maas. Die Stadt bittet die Fahrgäste, stattdessen den Ebinger Stadtverkehr zu benutzen.

Das Verkehrsunternehmen Beck weist ausdrücklich darauf hin, dass während der Sperrung der Landesstraße 433 der fahrplanmäßige Umstieg auf die Züge und Busse am Ebinger Bahnhof nicht eingehalten werden kann und auch der Umstieg in Meßstetten an der Haltestelle "Rathaus" auf die Linien 61, 62 und 63 nicht gewährleistet werden kann.