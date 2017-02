Albstadt Straßburger Professor führt den Stab

Albstadt-Tailfingen. 16 angehende oder praktizierende Dirigenten aus ganz Süddeutschland, darunter acht Aktive, haben in Tailfingen an einem Lehrgang des Landesverbands der Musikschulen teilgenommen. Geleitet wurde er von Miguel Etchegonzeley, Professor für Ensembleleitung am Straßburger Konservatorium; das Lehrgangsorchester, das die 16 Kurs- teilnehmer zu dirigieren hatten, war die Stadtkapelle Tailfingen. Neben den Grundlagen – beispielsweise Schlagbilder und Partituren – stand die praktische Arbeit mit einem Orchester im Mittelpunkt, aber auch über neue Literatur und Probenpädagogik wurde gesprochen.