Albstadt Sträuchern geht es an den Kragen

Die Pflegeeinsätze finden zwischen 8 und 12 Uhr statt. In Burgfelden, wo die Strauchsukzession am Heersberg eingedämmt wird, ist der Wasserbehälter Heersberg Treffpunkt, in Ebingen das Feuchtbiotop Sandgrube, um das sich der Aquariumsverein kümmert.

Ebenfalls auf Ebinger Gemarkung liegt der Schnecklesfelsen, an dem die Mitglieder des Deutschen Alpenvereins (DAV) Sträucher zurückschneiden oder entfernen. Sie treffen sich um 8 Uhr auf dem Parkplatz Kälberwiese; Klettergurt, Helm, alte, aber noch sichere Schlingen, Schraubkarabiner und Sicherungsseile gehören mit zu ihrer Ausrüstung. In Tailfingen beteiligen sich die Mitglieder des Albvereins am Landschaftspflegeeinsatz teil; sie treffen sich um 8 Uhr in der Petrusstraße 10.

In Lautlingen wird beim Feuchtbiotop ausgelichtet, Treffpunkt ist die Wendeplatte bei der Straßenmeisterei, in Laufen wird das Landschaftsschutzgebiet Brandhalde gepflegt, das man über die Obere Halde erreicht.