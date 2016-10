Einen Ausflug ins Allgäu und an den Bodensee haben Albstadts "Happy Quilting Ladies" unternommen – in Isny und in Lindau sahen sie sich nicht nur die Städte an, sondern fahndeten auch in den ortsansässigen Stoffläden nach Materialien, die für ihre Zwecke in Betracht kommen. Und ganz nebenbei flog ihnen unterwegs auch die eine oder andere Idee zu, was sie mit den eingekauften Stoffen machen könnten. Foto: Roth