Albstadt Stingel unterschreitet Bausumme satt

Albstadt-Tailfingen (key). Mit einem Appell an die Kunden und Besucher der Tailfinger Innenstadt hat Stadtrat Friedrich Pommerencke den Beschluss des Gemeinderats Albstadt kommentiert, die Straßenbauarbeiten im Bauabschnitt "Am Markt I" in Tailfingen an die Schwenninger Firma Friedrich Stingel zu vergeben. Während der Bauzeit sei mit "erheblichen Behinderungen" in der Tailfinger Innenstadt zu rechnen, sagte Pommerencke. Er hofft dennoch, dass die Kunden den Tailfinger Geschäften und dem Wochenmarkt die Treue halten. Nicht ohne Grund – immerhin habe die Zusammenarbeit während der Baumaßnahmen in der Adlerstraße, die ebenfalls Stingel erledigt hatte, "hervorragend geklappt".