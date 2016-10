Albstadt Stilvoll schlüpfrig – ein echtes Wunder

Albstadt-Ebingen. "Schwaben in Ekstase – das gibt es nur auf der Alb!" Wie recht Frl. Wommy Wonder doch hat – zumal, wenn die "Schwabensause" so furios beginnt wie am Donnerstagabend in einem ausverkauften "Brauhaus Zollernalb". "Mundart zwischen Kupferkesseln" wird dort noch bis zum Sonntag geboten, und Frl. Wommy Wonder dürfte die einzige Künstlerin sein, die in punkto Größe sogar die Braukessel in den Schatten stellt.

Wie hat sie diese Figur bei mehr als 3000 Auftritten ins Kostüm gekriegt? "Stützatmung" lautet das Geheimnis. Manche der – buchstäblich – "mitgenommenen" Männer müssten sich diese Dame freilich erst schön saufen, kommentiert "Stuttgarts größter Cortisonbunker" und fügt keck hinzu: "Nur zu, mein Programm ist für ein breites Publikum." Tatsächlich lässt das Fräuleinwunder kein Thema aus, serviert zeitkritische Chansons wie jenen von den Herrschaften "Nachts an der Bar", denen die Mitmenschlichkeit und die Zivilcourage abhanden gekommen sind, ebenso stilvoll wie die schlüpfrigen Pointen, die freilich nie ins Zotige abgleiten. Mit tiefer, lasziver Stimme, graziöser Körpersprache, viel Charme – und immer politisch korrekt: "Kommt man rein und sagt ›Grüß Gott‹ – schon sind die Atheisten sauer." Und natürlich verbietet sich auch die Frage: "Wozu braucht man Roma-Tomaten? Für Zigeunersoße."

Regionale Fragen soll bei der "Schwabensause" freilich nicht zu kurz kommen. "Wohin fährt der Rottweiler im Kultururlaub? – Nach Dresden: Dort gibt es einen Zwinger", weiß die 2,42-Meter-Dame, die sich wie der typische Schwabe "schämt für das, was er hat und was er kann". Dabei sollten sich eigentlich "die Badenser dafür schämen – tun sie aber nicht". Gegen Balingen hat die Stuttgarterin hingegen nichts – "nichts was wirkt".