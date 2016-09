Albstadt Sternwallfahrt im Oberen Eyachtal

Aus Burgfelden, Pfeffingen, Margrethausen und Laufen kommen Wallfahrtsgruppen auf verschiedenen Wegen, um sich nach und nach zu vereinen und im Schlosshof des Lautlinger Schlosses einen gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst zu feiern. Das Motto lautet: "Barmherzig wie der Vater!" und folgt dem Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus ausgerufenen hat.

Den Gottesdienst leiten die Geistlichen aller beteiligten Stadtteile: Pfarrerin Nicole Gneiting, Diakon Michael Weimer, Pater Kaycee McDonald und Pfarrer Thilo Hess. Die Festpredigt hält Pfarrerin Gneiting aus Pfeffingen. Der Laufener Posaunenchor begleitet die Lieder und erfreut durch eigene Musikbeiträge. Der Kirchenchor Laufen und die Kirchensingers aus Lautlingen vereinigen sich zu einem Sing-Projekt für den Festgottesdienst. Die Pilger aus Burgfelden und Pfeffingen treffen sich bereits um 9 Uhr in Burgfelden an der neuen Kirche respektive um 9 Uhr in Pfeffingen an der Kirche zu einer Gebetsstation und starten dann nach Margrethausen zur Gebetsstation um 10 Uhr im oberen Klosterhof. Vereint wandern die Pilger dann nach Lautlingen zu der großen, gemeinsamen Gebetsstation um 10.45 Uhr auf dem Schulhof der Ignaz-Demeter-Schule.

In Laufen beginnt die Sternwallfahrt um 9.45 Uhr vor der evangelischen Kirche. Von der letzten Gebetsstation wallfahren die Pilger aller fünf Stadtteile über die Brücke zum Lautlinger Schlosshof, wo um 11.15 Uhr – bei schlechtem Wetter in der katholischen Kirche St. Johannes – der Gottesdienst beginnt, nach dem alle noch zum Verweilen eingeladen sind. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.