Albstadt Sterne und Herzen

Albstadt-Ebingen. Einen besonderen Tag haben die Grundschüler der Vorbereitungsklasse in der Ebinger Kirchgrabenschule erlebt. Sie verlegten den Deutschunterricht in die Küche und funktionierten sie – mit selbstgebastelten Bäckerhauben auf den Köpfen – in eine Weihnachtsbäckerei um.