Albstadt Stauwehr soll Forellen retten

Albstadt-Onstmettingen. Mittlerweile ist der Pegel der Schmiecha so weit gesunken, dass sie aufgehört hat, ein fließendes Gewässer zu sein. In den Tümpeln und Gumpen, die den Fischen als letzte Zugfluchtsorte dienen, reichern sich die Schadstoffe an, und der Sauerstoffgehalt sinkt. Die Forellen, die in stehendem Wasser nicht auf Dauer leben können, nehmen das besonders übel, aber auch den Mühlkoppen geht inzwischen "die Luft aus".

Thomas Hugger schlägt Alarm

Thomas Hugger aus Onstmettingen hat unweit der Quelle etliche Fischkadaver im trockenen Bachbett entdeckt und schlägt Alarm. Sein Vorschlag: ein Stauteich in der Geifitze, wo einst ein kleines Feuchtgebiet lag. Der Teich, so Hugger, könnte bei anhaltender Trockenheit kontrolliert entleert werden, wodurch sich die Not der Kreatur zumindest lindern ließe.