Albstadt Staunen und Dankbarkeit für das Geschenk der Einheit

Stadtverbandsvorsitzender Roland Tralmer sprach von historischem Boden für die Festveranstaltung im Stauffenberg-Schloss. Er erinnerte an das, was 1989/1990 in diesem Land geschehen ist, was die junge Generation nur aus Geschichtsbüchern kenne. Für die Meisten im Saal, die das miterlebt hätten, stelle sich die Frage: Was sei erreicht worden? Es habe gegolten, eine Diktatur zu überwinden, "dies gelang vorbildlich, ohne Krieg und ohne Blutvergießen". Was aktuell in Dresden geschehe, sei nur einer kleinen Minderheit zuzuordnen. Tralmer rief die dortigen Worte des Bundestagspräsident Lammert ins Gedächtnis: "Diejenigen, die laut schreien und pfeifen, haben nicht in Erinnerung, in welchem Zustand sich dieses Land befunden hat."

Aus Sicht des Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß ist der Tag der Deutschen Einheit ein besonderer, den es zu feiern gelte. In Lautlingen finde der Festakt zum neunten Mal statt, stets mit Redner, die sich darüber freuten, dass dieser Tag gelungen sei.

Den Reigen der Zeitzeugen setzte Manfred Grund aus dem Freistaat Thüringen fort. Aus seiner Sicht, seit 1994 Bundestagsabgeordneter, hat seine Heimat Thüringen "unglaublich viel zur Wende und zum Aufbruch beigetragen". Der erfahrene Parlamentarier führte aus, dass es die heutige Situation zu erkennen gelte. Mahnte zugleich: "Die Zeiten, die vor uns stehen, sind nicht einfach." Dazu führte er den beschlossenen Austritt Großbritanniens aus der EU an, den Syrien-Krieg und die Kriegsherde im Nahen Osten. "Die Demokratie in Europa steht immer mehr unter Beschuss."