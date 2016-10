Albstadt Statt springen: endlich fleißig

Originell sind aber auch seine Antworten: "Ist Laufen gesund?" will einer wissen. Baumann: "Ja, wenn man nach vielen Wochen Training, aber einen Tag vor dem Marathon, seine Teilnahme absagt."

Ganz nebenbei klärt der Sportler, wo die Millionen abgeblieben sind, die vor dem "Sommermärchen" von einem Konto zum anderen wanderten: Franz Beckenbauer habe im Jahr vor der WM als Werbung dafür in allen Kneipen Fußballtore in den Herren-Pissoirs installieren lassen – und so gleichzeitig die Treff-Motivation der Männer gesteigert, so dass man auch nach 22 Uhr ohne Stöckelschuhe aufs Herren-Klo gehen konnte.

Olympische Anekdoten dürfen im Olympia-Jahr freilich auch nicht fehlen, etwa jene von den Anstecknadeln für die Mütze, die Athleten aus aller Herren Länder so tauschen. Dieter Baumann freilich wollte mehr, nämlich den Hut eines Mongolen, den er sich mit einem Zaubertrick verdient hat. "Ich bin der Einzige in Deutschland, der ihn beherrscht", brüstet sich der Läufer und führt vor, wie er den Löffel im Mund dreht. "Probieren Sie das aber vorher mit einer Gabel!"

Ein Gast schlägt über die Stränge, schreibt gleich drei Fragen auf seine Karte: Zähneputzen – vor oder nach dem Wettkampf? Essen – normal oder vegan? Und: Wie stets mit der Lauf-Motivation? Zuviel, meint Baumann – da kennt er nix! Der Fragesteller wird ebenso disqualifiziert wie einst Jürgen Hingsen nach drei Fehlstarts beim olympischen Zehnkampf.

Er selbst geht nach einem vergnüglichen Vormittag als umjubelter Held durchs Ziel und wird vom Publikum gefeiert. Wie könnte es beim "Weißen Kenianer" auch anders sein!