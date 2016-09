Albstadt Statt Schnee gleißender Sonnenschein

Die 16 Dreierteams aus Albstadt und Bitz starteten mit einer ersten kleine Runde. Direkt ging es zum ersten Schießen mit dem Lasergewehr. Verlangt waren von jedem Teilnehmer fünf Treffer bei der doppelten Anzahl von Schüssen. Erreichte der Schütze dieses Ziel nicht, mussten entsprechend viele Strafrunden auf dem rund 50 Meter langen Parcours gelaufen werden, um auf fünf Punkte zu kommen. Erst danach ging das Team auf die zweite, längere Strecke, von dort direkt wieder ins Schützenhaus zum nächsten Schießen.

Schließlich stand die dritte und längste Laufstrecke des Nordic Walking an. Abschluss zur entscheidenden Zeitnahme war das dritte Schießen nach Erreichen aller geforderten Werte. Gewertet wurden die Läuferinnen und Läufer, die im Alter zwischen zwölf und 64 Jahren antraten, in fünf Altersgruppen.

Bei den unter 30-Jährigen siegten zum dritten Mal in Folge die Siedler- und Gartenfreunde, in deren Besitz der Wanderpokal nun endgültig verbleibt. Auf Rang zwei kam "Posaunenchor 3" vor "Genial daneben" in der Altersklasse U50. Jünger waren die Mannschaften des Schützenvereins und Turnvereins auf den Plätzen vier und fünf; beide gehörten der Generation U30 an.

Da beim Biathlon 2015 einige Firmen-Mannschaften dabei waren, wurde diesmal eigens eine Firmenwertung kreiert. Allerdings nahm nur die Firma Küfner mit dem Team "Heida-Blitz" teil.